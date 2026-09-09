Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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09.09.2026 10:02:26
FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Barclays von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Barclays-Aktie Investoren gebracht.
Vor 5 Jahren wurde die Barclays-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1.80 GBP. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 554.308 Barclays-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’760.73 GBP, da sich der Wert eines Barclays-Anteils am 08.09.2026 auf 4.98 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 176.07 Prozent.
Barclays markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 67.08 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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