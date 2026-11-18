Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Barclays-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4.00 GBP wert. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2’501.251 Barclays-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Barclays-Aktie auf 4.17 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’427.71 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 4.28 Prozent vermehrt.

Barclays erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 56.92 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch