Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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26.08.2026 10:02:15
FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Barclays eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde die Barclays-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Barclays-Anteile bei 3.74 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Barclays-Aktie investiert, befänden sich nun 2’675.227 Barclays-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Barclays-Papiere wären am 25.08.2026 13’275.82 GBP wert, da der Schlussstand 4.96 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32.76 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Barclays betrug jüngst 66.64 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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