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|Bank of Georgia Group-Investment im Blick
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19.11.2026 10:02:05
FTSE 100-Wert Bank of Georgia Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of Georgia Group von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Bank of Georgia Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurden Bank of Georgia Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Bank of Georgia Group-Papiers betrug an diesem Tag 77.65 GBP. Bei einem Bank of Georgia Group-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.878 Bank of Georgia Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’674.18 GBP, da sich der Wert eines Bank of Georgia Group-Anteils am 18.11.2026 auf 130.00 GBP belief. Damit wäre die Investition 67.42 Prozent mehr wert.
Der Bank of Georgia Group-Wert an der Börse wurde auf 5.70 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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