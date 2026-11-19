Vor 1 Jahr wurden Bank of Georgia Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Bank of Georgia Group-Papiers betrug an diesem Tag 77.65 GBP. Bei einem Bank of Georgia Group-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.878 Bank of Georgia Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’674.18 GBP, da sich der Wert eines Bank of Georgia Group-Anteils am 18.11.2026 auf 130.00 GBP belief. Damit wäre die Investition 67.42 Prozent mehr wert.

Der Bank of Georgia Group-Wert an der Börse wurde auf 5.70 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch