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|Lukrativer Bank of Georgia Group-Einstieg?
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05.11.2026 10:02:01
FTSE 100-Wert Bank of Georgia Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bank of Georgia Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Bank of Georgia Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde das Bank of Georgia Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Bank of Georgia Group-Papier bei 15.50 GBP. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 645.348 Bank of Georgia Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 125.50 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80’991.20 GBP wert. Damit wäre die Investition 709.91 Prozent mehr wert.
Bank of Georgia Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.20 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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