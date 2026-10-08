Bank of Georgia Group Aktie 41160163 / GB00BF4HYT85
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08.10.2026 10:02:04
FTSE 100-Wert Bank of Georgia Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bank of Georgia Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bank of Georgia Group-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurden Bank of Georgia Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16.16 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 61.875 Bank of Georgia Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 128.30 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 7’938.56 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 693.86 Prozent gleich.
Bank of Georgia Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.73 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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