FTSE 100-Wert Balfour Beatty-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Balfour Beatty von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde die Balfour Beatty-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2.58 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38.692 Balfour Beatty-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (8.38 GBP), wäre die Investition nun 324.04 GBP wert. Die Steigerung von 100 GBP zu 324.04 GBP entspricht einer Performance von +224.04 Prozent.

Der Börsenwert von Balfour Beatty belief sich zuletzt auf 3.91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch