Balfour Beatty Aktie 372870 / GB0000961622
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07.10.2026 10:02:19
FTSE 100-Wert Balfour Beatty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Balfour Beatty-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Balfour Beatty-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Balfour Beatty-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 6.49 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die Balfour Beatty-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 154.202 Balfour Beatty-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Balfour Beatty-Aktie auf 9.00 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’387.82 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +38.78 Prozent.
Jüngst verzeichnete Balfour Beatty eine Marktkapitalisierung von 4.26 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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