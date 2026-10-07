FTSE 100-Wert Balfour Beatty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Balfour Beatty-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Balfour Beatty-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 6.49 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die Balfour Beatty-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 154.202 Balfour Beatty-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Balfour Beatty-Aktie auf 9.00 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’387.82 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +38.78 Prozent.

Jüngst verzeichnete Balfour Beatty eine Marktkapitalisierung von 4.26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch