FTSE 100-Wert Balfour Beatty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Balfour Beatty-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Balfour Beatty-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 3.16 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Balfour Beatty-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31.666 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Balfour Beatty-Aktie auf 8.80 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 278.66 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +178.66 Prozent.

Balfour Beatty war somit zuletzt am Markt 4.08 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch