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|Balfour Beatty-Anlage unter der Lupe
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11.11.2026 10:02:29
FTSE 100-Wert Balfour Beatty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Balfour Beatty-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Balfour Beatty-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Balfour Beatty-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 3.16 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Balfour Beatty-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31.666 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Balfour Beatty-Aktie auf 8.80 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 278.66 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +178.66 Prozent.
Balfour Beatty war somit zuletzt am Markt 4.08 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Balfour Beatty plc
Analysen zu Balfour Beatty plc
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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