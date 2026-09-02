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BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946

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Lohnende BAE Systems-Investition? 02.09.2026 10:02:14

FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAE Systems von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BAE Systems gewesen.

BAE Systems
22.17 CHF 1.46%
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Heute vor 1 Jahr wurde die BAE Systems-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17.68 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die BAE Systems-Aktie investiert hat, hat nun 5.658 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 114.12 GBP, da sich der Wert eines BAE Systems-Anteils am 01.09.2026 auf 20.17 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14.12 Prozent angewachsen.

Der BAE Systems-Wert an der Börse wurde auf 59.84 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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