BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
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02.09.2026 10:02:14
FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAE Systems von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BAE Systems gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde die BAE Systems-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17.68 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die BAE Systems-Aktie investiert hat, hat nun 5.658 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 114.12 GBP, da sich der Wert eines BAE Systems-Anteils am 01.09.2026 auf 20.17 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14.12 Prozent angewachsen.
Der BAE Systems-Wert an der Börse wurde auf 59.84 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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