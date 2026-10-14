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BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946

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Lohnende BAE Systems-Investition? 14.10.2026 10:03:12

FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAE Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in BAE Systems-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

BAE Systems
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Vor 5 Jahren wurde die BAE Systems-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die BAE Systems-Aktie an diesem Tag bei 5.98 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die BAE Systems-Aktie investiert hat, hat nun 16.716 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 310.92 GBP, da sich der Wert eines BAE Systems-Papiers am 13.10.2026 auf 18.60 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 210.92 Prozent angewachsen.

BAE Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 55.09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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