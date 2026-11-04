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|Lohnendes BAE Systems-Investment?
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04.11.2026 10:02:12
FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAE Systems von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BAE Systems-Aktien verdienen können.
Das BAE Systems-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 10.82 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9.242 BAE Systems-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 191.77 GBP, da sich der Wert eines BAE Systems-Papiers am 03.11.2026 auf 20.75 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 91.77 Prozent.
BAE Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 60.67 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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