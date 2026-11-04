FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAE Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

Das BAE Systems-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 10.82 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9.242 BAE Systems-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 191.77 GBP, da sich der Wert eines BAE Systems-Papiers am 03.11.2026 auf 20.75 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 91.77 Prozent.

BAE Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 60.67 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch