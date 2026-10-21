BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance im Blick
|
21.10.2026 10:02:15
FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAE Systems von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BAE Systems-Aktie Anlegern gebracht.
Am 21.10.2016 wurde das BAE Systems-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die BAE Systems-Anteile bei 5.40 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 185.357 BAE Systems-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’608.90 GBP, da sich der Wert eines BAE Systems-Anteils am 20.10.2026 auf 19.47 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 260.89 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von BAE Systems belief sich zuletzt auf 57.11 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu BAE Systems plc
|
21.10.26
|FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAE Systems von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
14.10.26
|FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAE Systems von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Freundlicher Handel in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
07.10.26
|FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAE Systems von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Zuversicht in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu BAE Systems plc
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
BAE Systems am 21.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.