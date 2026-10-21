FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAE Systems von vor 10 Jahren eingebracht

Am 21.10.2016 wurde das BAE Systems-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die BAE Systems-Anteile bei 5.40 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 185.357 BAE Systems-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’608.90 GBP, da sich der Wert eines BAE Systems-Anteils am 20.10.2026 auf 19.47 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 260.89 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BAE Systems belief sich zuletzt auf 57.11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch