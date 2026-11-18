Vor 10 Jahren wurde die BAE Systems-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die BAE Systems-Aktie an diesem Tag bei 5.94 GBP. Wer vor 10 Jahren 10’000 GBP in die BAE Systems-Aktie investiert hat, hat nun 1’684.920 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 31’347.94 GBP, da sich der Wert eines BAE Systems-Papiers am 17.11.2026 auf 18.61 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 213.48 Prozent angewachsen.

BAE Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 55.88 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch