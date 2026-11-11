FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAE Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

BAE Systems-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das BAE Systems-Papier an diesem Tag bei 5.71 GBP. Bei einem BAE Systems-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 175.131 BAE Systems-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’371.28 GBP, da sich der Wert eines BAE Systems-Papiers am 10.11.2026 auf 19.25 GBP belief. Aus 1’000 GBP wurden somit 3’371.28 GBP, was einer positiven Performance von 237.13 Prozent entspricht.

Am Markt war BAE Systems jüngst 55.97 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch