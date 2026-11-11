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|Lukrative BAE Systems-Anlage?
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11.11.2026 10:02:29
FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAE Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen BAE Systems-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
BAE Systems-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das BAE Systems-Papier an diesem Tag bei 5.71 GBP. Bei einem BAE Systems-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 175.131 BAE Systems-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’371.28 GBP, da sich der Wert eines BAE Systems-Papiers am 10.11.2026 auf 19.25 GBP belief. Aus 1’000 GBP wurden somit 3’371.28 GBP, was einer positiven Performance von 237.13 Prozent entspricht.
Am Markt war BAE Systems jüngst 55.97 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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