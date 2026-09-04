Babcock International Aktie 1142141 / GB0009697037
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04.09.2026 10:02:29
FTSE 100-Wert Babcock International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Babcock International-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Babcock International-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Vor 10 Jahren wurden Babcock International-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Babcock International-Anteile 10.90 GBP wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Babcock International-Aktie investierten, hätten nun 9.174 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Babcock International-Papiere wären am 03.09.2026 91.10 GBP wert, da der Schlussstand 9.93 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8.90 Prozent.
Insgesamt war Babcock International zuletzt 4.93 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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