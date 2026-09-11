FTSE 100-Wert Babcock International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Babcock International von vor einem Jahr verloren

Am 11.09.2025 wurde das Babcock International-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Babcock International-Aktie an diesem Tag bei 11.30 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Babcock International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 88.496 Babcock International-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.09.2026 858.05 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9.70 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 14.19 Prozent.

Der Börsenwert von Babcock International belief sich jüngst auf 4.71 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch