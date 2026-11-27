Vor 10 Jahren wurden Babcock International-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Babcock International-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 9.40 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Babcock International-Aktie investiert, befänden sich nun 10.638 Babcock International-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2026 auf 10.90 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115.96 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15.96 Prozent zugenommen.

Babcock International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch