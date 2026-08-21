Babcock International Aktie 1142141 / GB0009697037
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21.08.2026 10:02:26
FTSE 100-Wert Babcock International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Babcock International von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Babcock International-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das Babcock International-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3.73 GBP wert. Wer vor 3 Jahren 1’000 GBP in die Babcock International-Aktie investiert hat, hat nun 267.809 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 11.18 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 2’994.11 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 199.41 Prozent vermehrt.
Babcock International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.57 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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