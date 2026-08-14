FTSE 100-Wert Babcock International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Babcock International von vor einem Jahr eingefahren

Am 14.08.2025 wurde die Babcock International-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 9.88 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10.121 Babcock International-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 119.59 GBP, da sich der Wert einer Babcock International-Aktie am 13.08.2026 auf 11.82 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 19.59 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Babcock International eine Börsenbewertung in Höhe von 5.93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch