FTSE 100-Wert Babcock International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Babcock International-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden Babcock International-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 3.80 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 26.302 Babcock International-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 24.09.2026 259.18 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9.85 GBP belief. Damit wäre die Investition 159.18 Prozent mehr wert.

Der Babcock International-Wert an der Börse wurde auf 4.89 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch