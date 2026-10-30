FTSE 100-Wert Babcock International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Babcock International-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 30.10.2016 wurde die Babcock International-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Babcock International-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 10.02 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Babcock International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 998.004 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 29.10.2026 10’244.51 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 10.27 GBP belief. Aus 10’000 GBP wurden somit 10’244.51 GBP, was einer positiven Performance von 2.45 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Babcock International eine Marktkapitalisierung von 5.01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch