Auto Trader Group Aktie 27293490 / GB00BVYVFW23
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08.10.2026 10:02:04
FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Auto Trader Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Auto Trader Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit Auto Trader Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Auto Trader Group-Papiers betrug an diesem Tag 7.79 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die Auto Trader Group-Aktie investiert hat, hat nun 12.837 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 07.10.2026 60.44 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4.71 GBP belief. Mit einer Performance von -39.56 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Auto Trader Group bezifferte sich zuletzt auf 3.55 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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