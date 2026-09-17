Auto Trader Group Aktie 27293490 / GB00BVYVFW23
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17.09.2026 10:02:07
FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Auto Trader Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 3 Jahren wurden Auto Trader Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Auto Trader Group-Papier letztlich bei 6.19 GBP. Bei einem Auto Trader Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16.145 Auto Trader Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.09.2026 auf 5.00 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80.66 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19.34 Prozent verringert.
Auto Trader Group war somit zuletzt am Markt 3.83 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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