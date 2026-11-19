Vor 5 Jahren wurde das Auto Trader Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Auto Trader Group-Papier bei 7.23 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 GBP in die Auto Trader Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13.833 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Auto Trader Group-Aktie auf 5.60 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 77.52 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 22.48 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von Auto Trader Group belief sich jüngst auf 4.20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch