FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Auto Trader Group von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde die Auto Trader Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3.88 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Auto Trader Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25.753 Auto Trader Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 5.20 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 133.92 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 33.92 Prozent.

Jüngst verzeichnete Auto Trader Group eine Marktkapitalisierung von 4.19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch