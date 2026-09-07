AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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|AstraZeneca-Investmentbeispiel
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07.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel hätte eine Investition in AstraZeneca von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in AstraZeneca gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem AstraZeneca-Papier statt. Zur Schlussglocke war das AstraZeneca-Papier an diesem Tag 84.70 GBP wert. Bei einem Investment von 10’000 GBP in AstraZeneca-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 118.064 AstraZeneca-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’174.73 GBP, da sich der Wert einer AstraZeneca-Aktie am 04.09.2026 auf 120.06 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 41.75 Prozent zugenommen.
AstraZeneca war somit zuletzt am Markt 186.24 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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