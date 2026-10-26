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26.10.2026 10:02:25
FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in AstraZeneca-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 26.10.2023 wurde die AstraZeneca-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 103.92 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die AstraZeneca-Aktie investierten, hätten nun 0.962 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 128.24 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123.40 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23.40 Prozent erhöht.
AstraZeneca erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 199.08 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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