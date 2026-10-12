AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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12.10.2026 10:02:29
FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen AstraZeneca-Investment verdienen können.
Vor 10 Jahren wurde das AstraZeneca-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 49.59 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das AstraZeneca-Papier investiert hätte, hätte er nun 20.167 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 119.98 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’419.68 GBP wert. Damit wäre die Investition um 141.97 Prozent gestiegen.
AstraZeneca wurde jüngst mit einem Börsenwert von 186.17 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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