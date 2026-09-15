FTSE 100-Wert Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Associated British Foods von vor 3 Jahren angefallen

Vor 3 Jahren wurden Associated British Foods-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Associated British Foods-Papier an diesem Tag 20.81 GBP wert. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 48.054 Associated British Foods-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 14.09.2026 896.68 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 18.66 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10.33 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Associated British Foods belief sich zuletzt auf 12.89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch