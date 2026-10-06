FTSE 100-Wert Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Associated British Foods von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das Associated British Foods-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 21.01 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 47.596 Associated British Foods-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18.12 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 862.21 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13.78 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Associated British Foods eine Marktkapitalisierung von 12.78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch