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10.11.2026 10:02:07
FTSE 100-Wert Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Associated British Foods von vor 3 Jahren bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Associated British Foods-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Associated British Foods-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 23.30 GBP. Bei einem Associated British Foods-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.292 Associated British Foods-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 20.01 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 85.88 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 14.12 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Associated British Foods eine Börsenbewertung in Höhe von 13.93 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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