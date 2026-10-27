FTSE 100-Wert Associated British Foods-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Associated British Foods-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Associated British Foods-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 24.73 GBP. Wer vor 10 Jahren 1’000 GBP in die Associated British Foods-Aktie investiert hat, hat nun 40.437 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Associated British Foods-Aktie auf 19.66 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 794.99 GBP wert. Mit einer Performance von -20.50 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Associated British Foods wurde am Markt mit 13.74 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch