FTSE 100-Wert Ashtead-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ashtead-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 13.02.2016 wurde das Ashtead-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 8.05 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 GBP in die Ashtead-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1’242.236 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 65’465.84 GBP, da sich der Wert einer Ashtead-Aktie am 12.02.2026 auf 52.70 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 554.66 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Ashtead betrug jüngst 21.35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch