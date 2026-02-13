Ashtead Aktie 370440 / GB0000536739
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender Ashtead-Einstieg?
|
13.02.2026 10:02:29
FTSE 100-Wert Ashtead-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ashtead-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Ashtead-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 13.02.2016 wurde das Ashtead-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 8.05 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 GBP in die Ashtead-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1’242.236 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 65’465.84 GBP, da sich der Wert einer Ashtead-Aktie am 12.02.2026 auf 52.70 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 554.66 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Ashtead betrug jüngst 21.35 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Ashtead plc
|
10:02
|FTSE 100-Wert Ashtead-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ashtead-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Starker Wochentag in London: So steht der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
06.02.26
|FTSE 100-Papier Ashtead-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ashtead von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
30.01.26
|FTSE 100-Wert Ashtead-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ashtead von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
30.01.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
29.01.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
29.01.26
|Börse London in Grün: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
29.01.26
|Börse London: FTSE 100 klettert mittags (finanzen.ch)