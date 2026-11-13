FTSE 100-Wert Antofagasta-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Antofagasta-Investment von vor 10 Jahren verdient

Antofagasta-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Antofagasta-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 7.06 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14.164 Antofagasta-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Antofagasta-Papiers auf 32.17 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 455.67 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 455.67 GBP, was einer positiven Performance von 355.67 Prozent entspricht.

Alle Antofagasta-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 32.61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch