Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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25.09.2026 10:02:17
FTSE 100-Wert Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Antofagasta-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Antofagasta gewesen.
Die Antofagasta-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 25.98 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 GBP in die Antofagasta-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 384.911 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 24.09.2026 14’311.01 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 37.18 GBP belief. Mit einer Performance von +43.11 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Antofagasta wurde am Markt mit 36.94 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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