Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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21.08.2026 10:02:26
FTSE 100-Wert Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor 10 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Antofagasta-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde das Antofagasta-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 5.65 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 17.715 Antofagasta-Aktien. Die gehaltenen Antofagasta-Aktien wären am 20.08.2026 656.51 GBP wert, da der Schlussstand 37.06 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 556.51 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Antofagasta eine Börsenbewertung in Höhe von 36.50 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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