FTSE 100-Wert Alliance Trust-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alliance Trust von vor 10 Jahren verdient

Am 21.08.2016 wurde das Alliance Trust-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 5.84 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17.138 Alliance Trust-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.08.2026 auf 13.63 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 233.59 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 233.59 GBP, was einer positiven Performance von 133.59 Prozent entspricht.

Alliance Trust erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch