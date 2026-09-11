Alliance Trust Aktie 2494708 / GB00B11V7W98
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11.09.2026 10:02:23
FTSE 100-Wert Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Trust von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alliance Trust-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Alliance Trust-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10.18 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 100 GBP in die Alliance Trust-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9.818 Anteilen. Die gehaltenen Alliance Trust-Anteile wären am 10.09.2026 131.96 GBP wert, da der Schlussstand 13.44 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31.96 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Alliance Trust belief sich zuletzt auf 4.94 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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