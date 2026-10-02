Alliance Trust Aktie 2494708 / GB00B11V7W98
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02.10.2026 10:02:34
FTSE 100-Wert Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Trust von vor 3 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alliance Trust-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Alliance Trust-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 10.32 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 9.690 Alliance Trust-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 133.04 GBP, da sich der Wert einer Alliance Trust-Aktie am 01.10.2026 auf 13.73 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 33.04 Prozent.
Der Marktwert von Alliance Trust betrug jüngst 5.03 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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