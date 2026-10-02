Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’661 0.3%  SPI 19’397 0.3%  Dow 51’103 0.4%  DAX 25’231 1.2%  Euro 0.9336 -0.1%  EStoxx50 6’239 1.0%  Gold 4’136 -1.0%  Bitcoin 70’582 0.2%  Dollar 0.8297 -0.2%  Öl 102.2 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526ams-OSRAM137918297
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
September 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
Apple plant KI-Server mit M8-Ultra-Chips und prüft NVIDIA-Technologie - Aktien im Blick
Rheinmetall-Aktie profitiert: Konzern baut Satellitenaktivitäten aus
Suche...

Alliance Trust Aktie 2494708 / GB00B11V7W98

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Alliance Trust-Anlage im Blick 02.10.2026 10:02:34

FTSE 100-Wert Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Trust von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alliance Trust-Aktie gebracht.

Alliance Trust
15.07 CHF 0.96%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Alliance Trust-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 10.32 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 9.690 Alliance Trust-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 133.04 GBP, da sich der Wert einer Alliance Trust-Aktie am 01.10.2026 auf 13.73 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 33.04 Prozent.

Der Marktwert von Alliance Trust betrug jüngst 5.03 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Alliance Trust plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten