FTSE 100-Wert Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alliance Trust-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das Alliance Trust-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 10.32 GBP. Bei einem Alliance Trust-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 96.899 Alliance Trust-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 13.83 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’340.12 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +34.01 Prozent.

Am Markt war Alliance Trust jüngst 5.16 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch