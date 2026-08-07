Alliance Trust Aktie 2494708 / GB00B11V7W98
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Alliance Trust-Investmentbeispiel
|
07.08.2026 10:02:29
FTSE 100-Wert Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alliance Trust-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Alliance Trust-Investment gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das Alliance Trust-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 10.32 GBP. Bei einem Alliance Trust-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 96.899 Alliance Trust-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 13.83 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’340.12 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +34.01 Prozent.
Am Markt war Alliance Trust jüngst 5.16 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alliance Trust plc
Analysen zu Alliance Trust plc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- US-Handel endet mit Aufschlägen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. An den US-Börsen dominierten die Käufer. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.