FTSE 100-Wert Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alliance Trust-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde die Alliance Trust-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9.91 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Alliance Trust-Aktie investiert hätte, hätte er nun 100.908 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.10.2026 1’380.42 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 13.68 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38.04 Prozent angewachsen.

Alliance Trust markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch