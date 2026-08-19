FTSE 100-Wert Airtel Africa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airtel Africa von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Airtel Africa-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2.14 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das Airtel Africa-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4’668.534 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3.26 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’228.76 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +52.29 Prozent.

Der Marktwert von Airtel Africa betrug jüngst 11.84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch