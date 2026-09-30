Airtel Africa Aktie 48524116 / GB00BKDRYJ47
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30.09.2026 10:02:14
FTSE 100-Wert Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airtel Africa von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Airtel Africa-Investment gewesen.
Die Airtel Africa-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Airtel Africa-Aktie bei 1.00 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 GBP in die Airtel Africa-Aktie investierten, hätten nun 10’030.090 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 31’193.58 GBP, da sich der Wert einer Airtel Africa-Aktie am 29.09.2026 auf 3.11 GBP belief. Damit wäre die Investition um 211.94 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Airtel Africa bezifferte sich zuletzt auf 11.09 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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