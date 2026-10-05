Admiral Group Aktie 1956510 / GB00B02J6398
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende Admiral Group-Anlage?
|
05.10.2026 10:02:19
FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Admiral Group von vor einem Jahr verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Admiral Group-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurde die Admiral Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Admiral Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 32.68 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 305.998 Admiral Group-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’979.19 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Anteils am 02.10.2026 auf 35.88 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9.79 Prozent angewachsen.
Alle Admiral Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11.00 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Admiral Group PLC
|
10:02
|FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Admiral Group von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Aufschläge in London: Das macht der FTSE 100 am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
28.09.26
|FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Admiral Group von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Börse London in Grün: So bewegt sich der FTSE 100 am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
22.09.26
|LSE-Handel FTSE 100 beendet den Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 fällt (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Börse London in Grün: So entwickelt sich der FTSE 100 am Mittag (finanzen.ch)
|
22.09.26