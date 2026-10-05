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Admiral Group Aktie 1956510 / GB00B02J6398

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Lohnende Admiral Group-Anlage? 05.10.2026 10:02:19

FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Admiral Group von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Admiral Group-Aktie gebracht.

Admiral Group
39.27 CHF 0.61%
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Heute vor 1 Jahr wurde die Admiral Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Admiral Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 32.68 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 305.998 Admiral Group-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’979.19 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Anteils am 02.10.2026 auf 35.88 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9.79 Prozent angewachsen.

Alle Admiral Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11.00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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