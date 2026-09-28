FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Admiral Group von vor 10 Jahren verdient

Am 28.09.2016 wurden Admiral Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 20.72 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 48.263 Admiral Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Admiral Group-Anteile wären am 25.09.2026 1’746.14 GBP wert, da der Schlussstand 36.18 GBP betrug. Aus 1’000 GBP wurden somit 1’746.14 GBP, was einer positiven Performance von 74.61 Prozent entspricht.

Alle Admiral Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11.06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch