FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Admiral Group von vor einem Jahr abgeworfen

Admiral Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 33.50 GBP. Bei einem Admiral Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.985 Admiral Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Admiral Group-Papiers auf 38.86 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 116.00 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16.00 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Admiral Group bezifferte sich zuletzt auf 11.91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch