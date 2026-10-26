FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Admiral Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Admiral Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Admiral Group-Papiers betrug an diesem Tag 19.24 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 519.751 Admiral Group-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 23.10.2026 20’010.40 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 38.50 GBP belief. Aus 10’000 GBP wurden somit 20’010.40 GBP, was einer positiven Performance von 100.10 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Admiral Group einen Börsenwert von 11.78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch