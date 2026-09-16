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Aberdeen Group Aktie 44258130 / GB00BF8Q6K64

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Performance im Blick 16.09.2026 10:02:28

FTSE 100-Wert Aberdeen Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Aberdeen Group von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Aberdeen Group-Investment gewesen.

Aberdeen Group
2.80 EUR -1.48%
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Vor 10 Jahren wurde die Aberdeen Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3.40 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29.429 Aberdeen Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Aberdeen Group-Aktie auf 2.41 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70.92 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 29.08 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Aberdeen Group bezifferte sich zuletzt auf 4.42 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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