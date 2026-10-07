Aberdeen Group Aktie 44258130 / GB00BF8Q6K64
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|Lukrative Aberdeen Group-Investition?
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07.10.2026 10:02:19
FTSE 100-Wert Aberdeen Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aberdeen Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Aberdeen Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Aberdeen Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2.53 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Aberdeen Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 39.604 Aberdeen Group-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 2.38 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94.18 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 5.82 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Aberdeen Group bezifferte sich zuletzt auf 4.31 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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